Под Москвой группа мигрантов организовала «шариатский патруль»

«Царьград»: в Подмосковье группа мигрантов организовала «шариатский патруль»

В Мытищах под Москвой группа мигрантов из Таджикистана организовала «шариатский патруль» — они нападают на прохожих, в том числе, на девушек из-за их внешнего вида, пишет «Царьград».

По данным издания, мигранты сломали несколько самокатов, рекламировали наркотики, а также останавливали на улицах девушек в коротких юбках и требовали, чтобы те «прилично одевались», объясняя это тем, что исламские законы требуют от женщин скромности в одежде.

Местные жители начали массово жаловаться на «шариатский патруль» в их районе. В итоге возбудили уголовное дело.

Позднее в социальных сетях появилось видео с извинениями якобы главаря «шариатского патруля», который заявил, что уважает народ России и всех, кто следует «простым русским понятиям», а нападение связано с оскорблением матери. Вместе с тем, жители жаловались не на одно нападение, а на целую серию нарушений порядка.

Ранее в Кабардино-Балкарской Республике семь жителей создали шариатский патруль и избивали людей. По факту нападений также завели уголовное дело.

