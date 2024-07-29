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12:20, 29 июля 2024Мир

Подозреваемого в попытке диверсии во Франции задержали

Глава МВД Франции Дарманен: задержан подозреваемый в попытке диверсии

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Во Франции задержан подозреваемый в попытке совершения диверсии на железной дороге. Об этом заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен, передает BFMTV.

«Жеральд Дарманен настаивал на том, что эти "диверсии были добровольными, очень точными и чрезвычайно целенаправленными". Это традиционный образ действий ультралевых», — приводит телеканал слова главы внутриполитического ведомства.

При этом в министерстве не смогли указать, связан ли задержанный гражданин с серией диверсий в день Олимпийский игр.

Ранее стало известно, что следственный комитет (СК) России отправил ходатайство о продлении ареста гражданину Франции Лорану Винатье (признан в РФ иноагентом), собиравшему военные данные о России, в Замоскворецкий районный суд. Винатье проходит обвиняемым по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

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      Максим Габриелян
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