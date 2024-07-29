Польша и Венгрия поругались из-за Орбана

Речь Орбана привела к дипломатическому скандалу между Польшей и Венгрией

Между Польшей и Венгрией вспыхнул дипломатический скандал после речи венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Румынии. Об этом сообщает телеканал News.ro.

«Реакция польского правительства доказывает правоту венгерской пословицы — "правда болит". Венгрия долго терпела провокации и лицемерие действующего правительства Польши с намерением сохранить польско-венгерское братство, но сейчас стакан уже переполнен», — заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

27 июля Орбан во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад обвинил Варшаву в лицемерии из-за того, что она упрекает другие страны в связях с Москвой, однако при этом косвенно продолжает их сохранять. После замглавы польского МИД Владислав Теофил Бартошевский ответил, что венгерский премьер «находится на задворках» в Европейском союзе (ЕС) и НАТО, а Польша, «в отличие от Венгрии, не имеет никаких деловых связей с Россией».

29 июля Сийярто поддержал слова главы венгерского правительства и отметил, что Будапешт импортирует «абсолютно необходимую для функционирования страны нефть из России». Он подчеркнул, что Варшаву также можно найти в списке клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний.