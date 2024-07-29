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00:30, 29 июля 2024Мир

Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за экономических связей с Россией

Сийярто обвинил власти Польши в лицемерии из-за экономических связей с Россией
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отреагировал на обвинения со стороны Польши в сохранении страной экономических связей с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик в ответ обвинил Варшаву в лицемерии. «Пока нынешнее польское правительство критикует нас за то, что мы импортируем абсолютно необходимую для функционирования страны нефть из России, если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков», — заявил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что все больше стран начинают поддерживать Россию, несмотря на давление Запада. «Запад отдал указание, чтобы мир занял позицию против России и поддержал Запад на моральной основе. В реальности, наоборот, понемногу все поддерживают Россию», — полагает политик.

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      Марина Совина
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