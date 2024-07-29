Популярный блогер словами «болото страшнейшее» описал детство в российском городе

Блогер Старый заявил, что в 90-е город Пушкин был «страшнейшим болотом»

Популярный российский блогер Андрей Старый, выросший в городе Пушкине неподалеку от Санкт-Петербурга, заявил, что в 90-е годы это место было «страшнейшим болотом». Детство в Пушкине он описал в беседе с блогером и рэпером Эльдаром Джараховым, видео вышло на YouTube.

«Сейчас это такой элитный район Санкт-Петербурга, а тогда, на тот момент, это болото было страшнейшее. Наркотики, бандитизм, отсутствие света на улицах вечером», — сказал Старый.

По словам блогера, в детстве ему было страшно ходить по улицам Пушкина вечером: он боялся, что на него могут напасть. «Все что угодно могло произойти с тобой на улице», — заверил Старый.

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