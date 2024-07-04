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11:08, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказал о тяжелых условиях жизни в родном городе

Айдар Гараев

Айдар Гараев. Кадр: Женя, давай! / YouTube

Капитан команды КВН «Союз» Айдар Гараев заявил, что в своем родном городе он не заметил бы наступления зомби-апокалипсиса. В выпуске шоу «Гуд Морнинг», доступном на YouTube, он заявил, что условия жизни во время его взросления были тяжелыми.

Участники шоу вели шуточное обсуждение того, как бы они выживали при нашествии зомби. «Я рос в Новом Уренгое, на Крайнем Севере в 1990-х и 2000-х. Я думаю, что не замечу даже зомби-апокалипсис», — поиронизировал звезда КВН.

Ранее другой участник команды «Союз» Артем Муратов рассказал о необычном происшествии во время съемок программы «Студия Союз» на ТНТ. Он вспомнил, что один из зрителей, сидевших на первом ряду в зале, уснул во время громкого номера.

До этого Гараев объяснил, почему многие ругают КВН. По его словам, с критикой проекта могут выступать как те, кто долго участвовал в нем, но ничего не добился, так и те, кто достигал творческих успехов вне телеигры. Юморист также заявил, что уровень юмора в КВН упал.

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      Мария Большакова
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