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20:37, 29 июля 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер в слезах пожаловался на утечку интимных фото

Тиктокер Олсен заявил, что четыре года назад в сеть утекли его интимные фото

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Популярный американский TikTok-блогер Крис Олсен пожаловался на утечку в сеть его интимных фото. На видео, опубликованное в TikTok-аккаунте инфлюэнсера, обратило внимание издание The Rolling Stone.

По словам блогера, откровенные кадры с его участием попали в широкий доступ четыре года назад. Олсен раскрыл, что попросил пользователя соцсети, распространявшего его интимные фото, удалить их, однако тот в ответ заблокировал его и призвал своих подписчиков, наоборот, скачивать эти кадры.

«И тогда я понял, что мне конец. Я до сих пор с этим разбираюсь. Это не прекращается», — в слезах заявил тиктокер, рассказывая об утечке. Он также назвал преступниками пользователей сети, распространяющих интимные кадры со звездами.

Ранее о том, что в широкий доступ попали его откровенные кадры, рассказал российский комик Николай Андреев. Юморист сообщил, что неизвестный шантажирует его, получив фото из телефона девушки.

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      Маргарита Щигарева
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