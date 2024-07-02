Известный российский комик рассказал об утечке интимных фото

Комик Андреев рассказал, что злоумышленник шантажировал его интимными кадрами

Известный российский комик Николай Андреев рассказал об утечке его интимных фото. Подробности он раскрыл в подкасте «Правило 34», выпуск которого доступен на YouTube.

Комик рассказал, что в 2022 году неизвестный взломал телефон его девушки Марго и получил доступ к их переписке, в которой присутствовали интимные фото. Взломщик начал шантажировать Андреева и требовать 100 тысяч рублей. Не получив денег, неизвестный начал отправлять интимные фото комика в комментарии к постам в его Telegram-канале

Позже взломщик стал распространять интимные фото Андреева в комментариях в других Telegram-каналах, но никто не реагировал на них. Со временем неизвестный перестал писать комику.

Ранее Андреев рассказал о проблемах со здоровьем. Юморист вспомнил, что недавно был вынужден обратиться к врачу.

Андреев стал известен благодаря участию в юмористическом проекте Stand-up Club №1. Он также принимал участие в интернет-шоу «Разгоны», «Книжный клуб» и других. В одном из своих выступлений комик рассказал, что оформляет инвалидность из-за болезни Бехтерева — поражения суставов позвоночника.