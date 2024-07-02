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20:34, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Известный российский комик рассказал об утечке интимных фото

Комик Андреев рассказал, что злоумышленник шантажировал его интимными кадрами

Кар: «Правило 34» / YouTube

Известный российский комик Николай Андреев рассказал об утечке его интимных фото. Подробности он раскрыл в подкасте «Правило 34», выпуск которого доступен на YouTube.

Комик рассказал, что в 2022 году неизвестный взломал телефон его девушки Марго и получил доступ к их переписке, в которой присутствовали интимные фото. Взломщик начал шантажировать Андреева и требовать 100 тысяч рублей. Не получив денег, неизвестный начал отправлять интимные фото комика в комментарии к постам в его Telegram-канале

Позже взломщик стал распространять интимные фото Андреева в комментариях в других Telegram-каналах, но никто не реагировал на них. Со временем неизвестный перестал писать комику.

Ранее Андреев рассказал о проблемах со здоровьем. Юморист вспомнил, что недавно был вынужден обратиться к врачу.

Андреев стал известен благодаря участию в юмористическом проекте Stand-up Club №1. Он также принимал участие в интернет-шоу «Разгоны», «Книжный клуб» и других. В одном из своих выступлений комик рассказал, что оформляет инвалидность из-за болезни Бехтерева — поражения суставов позвоночника.

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      Олег Давыдов
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