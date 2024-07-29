Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:53, 29 июля 2024Россия

Появились подробности о найденных без признаков жизни в Петербурге трех сестрах

Найденные без признаков жизни в Петербурге сестры коллективно отказались от еды

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Три сестры, которых нашли в квартире Приморского района Санкт-Петербурга без признаков жизни, два месяца назад коллективно отказались от еды. Подробности о случившемся приводит «Фонтанка».

Сестры в возрасте 35, 29 и 19 лет жили в петербургской четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Они сознательно отказались от еды, не выходили на улицу и не пускали никого в свои комнаты. Россиянки также не общались с братом. Предварительно, они могли состоять в секте.

Без признаков жизни трех сестер нашел их старший брат. Он приехал в квартиру, чтобы пригласить женщин на день рождения своей дочери. Медики выяснили, что смерть сестер наступила около двух недель назад.

О случившемся в Петербурге стало известно вечером в воскресенье, 28 июля. На телах трех сестер не нашли признаков насильственной смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о перехвате почти 40 дронов ВСУ над пятью регионами России

      Россиян предупредили о провоцирующей камни в почках распространенной привычке

      Учительница трижды занялась сексом с учеником

      Появились подробности о найденных без признаков жизни в Петербурге трех сестрах

      Мужчина в ярких плавках ворвался на женский заплыв Олимпиады-2024

      Россиянка заколола мужа за избиения табуретом и села на 9,5 года

      Россиянам стали чаще одобрять кредиты

      В России начнут блокировать ввезенные по серым схемам Zeekr

      Предсказана сумма ущерба в случае войны между Южной Кореей и КНДР

      США предостерегли Израиль от ударов по Бейруту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше