Появились подробности о найденных без признаков жизни в Петербурге трех сестрах

Найденные без признаков жизни в Петербурге сестры коллективно отказались от еды

Три сестры, которых нашли в квартире Приморского района Санкт-Петербурга без признаков жизни, два месяца назад коллективно отказались от еды. Подробности о случившемся приводит «Фонтанка».

Сестры в возрасте 35, 29 и 19 лет жили в петербургской четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Они сознательно отказались от еды, не выходили на улицу и не пускали никого в свои комнаты. Россиянки также не общались с братом. Предварительно, они могли состоять в секте.

Без признаков жизни трех сестер нашел их старший брат. Он приехал в квартиру, чтобы пригласить женщин на день рождения своей дочери. Медики выяснили, что смерть сестер наступила около двух недель назад.

О случившемся в Петербурге стало известно вечером в воскресенье, 28 июля. На телах трех сестер не нашли признаков насильственной смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.