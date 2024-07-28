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23:25, 28 июля 2024Россия

Три сестры умерли в Петербурге при странных обстоятельствах

«Фонтанка»: три сестры в Санкт-Петербурге две недели лежали мертвыми в квартире

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Санкт-Петербурге три сестры умерли при странных обстоятельствах, их тела лежали в квартире две недели. Об этом сообщило издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что женщины 19, 29 и 35 лет жили вместе со своим 24-летним братом в квартире на Комендантском проспекте. Они не покидали свои комнаты и не общались с родственником.

Как стало известно изданию, два месяца назад они полностью отказались от еды. Предположительно, женщины состояли в секте.

28 июля в квартиру приехал старший брат женщин, желавший пригласить их на день рождения дочери. Он нашел тела родственниц и обратился в правоохранительные органы. Врачи установили, что жительницы квартиры умерли около двух недель назад. Версия убийства не подтвердилась.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентина Бондаренко выпала из окна квартиры в Новой Москве. Отмечается, что 82-летнюю женщину без признаков жизни нашли под окнами квартиры в поселении Воскресенское.

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      Евгений Силаев
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