Психиатр раскрыл первые признаки деменции

Психиатр Кульгавчук: первым признаком деменции является рассеянность

Коварство деменции заключается в том, что она прогрессирует постепенно, предупредил психиатр Евгений Кульгавчук. Первые признаки старческого слабоумия он раскрыл в беседе со Sputnik.

Первым знаком деменции психиатр назвал рассеянность — то есть ситуации, когда человек забывает, куда положил вещи, не помнит имена известных актеров, чаще просит окружающих о чем-то напомнить. «Потом возникает большая проблема, и люди боятся оставлять пожилых родственников одних дома. Людям с деменцией необходимо круглосуточное наблюдение, например, они могут выйти на улицу и потеряться», — сказал Кульгавчук.

При деменции утрату когнитивных и практических навыков можно предотвратить или замедлить, если вовремя обратиться к врачу — сначала психотерапевту, а не психиатру. «Это как ментальная гимнастика, тренировка. Здесь, по сути, психотерапевт — это тренер, который занимается мозгом пациента, его когнитивными способностями и качеством жизни», — объяснил психиатр.

Для профилактики деменции врач порекомендовал даже после выхода на пенсию поддерживать активную деятельность, социализироваться, дружить, ходить в гости к знакомым и приглашать их к себе, заниматься творческой деятельностью и своевременно проходить диспансеризацию.

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