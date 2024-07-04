Россиян предупредили о фатальных последствиях употребления алкоголя в жару

Нарколог Касперович: употребление алкоголя в жару грозит инсультами и инфарктами

Употребление алкоголя в жаркую погоду грозит инфарктами и инсультами, предупредила россиян психиатр-нарколог Мария Касперович. О фатальных последствиях злоупотребления спиртным в жару она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Касперович объяснила повышенный риск инсультов и инфарктов тем, что в жару сосуды расширяются, и организму требуется больше влаги, чтобы избежать обезвоживания. «Чтобы поддержать нормальное кровообращение, сердцу приходится работать больше. Также происходит активная работа потовых желез», — рассказала Касперович.

Алкоголь, особенно пиво, обезвоживает организм из-за мочегонного эффекта, и на фоне повышенного потоотделения организм теряет еще больше влаги. В подобных условиях, объяснила Касперович, нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличивается. «Если принимать пиво и другие алкогольные изделия в жаркую погоду, то на сердечно-сосудистую систему оказывается большая нагрузка, особенно если человек страдает сердечными и другими хроническими заболеваниями», — предупредила Касперович.

Нарколог также обратила внимание на то, что опьянение в жару наступает быстрее и грозит полной потерей контроля над собой, не исключены и тепловые удары.

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