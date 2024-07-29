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20:10, 29 июля 2024Культура

Путин наградил вдову писателя Солженицына медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Наталию Солженицыну медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Наталия Солженицына

Наталия Солженицына. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил вдову писателя Александра Солженицына Наталию медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе президента награждение сопровождается формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность».

Ранее Владимир Путин наградил певицу Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Александр Солженицын — российский писатель и общественный деятель, автор книги «Архипелаг ГУЛАГ», лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года. Солженицына не стало в августе 2008 года. Ему было 89 лет.

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