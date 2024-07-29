Путин наградил вдову писателя Солженицына медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Наталию Солженицыну медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил вдову писателя Александра Солженицына Наталию медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе президента награждение сопровождается формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность».

Ранее Владимир Путин наградил певицу Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Александр Солженицын — российский писатель и общественный деятель, автор книги «Архипелаг ГУЛАГ», лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года. Солженицына не стало в августе 2008 года. Ему было 89 лет.