Путин проведет встречу с новым президентом Ирана

Песков: Путин готовится ко встрече с президентом Ирана Пезешкианом в октябре

Президент России Владимир Путин готовится ко встрече с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с телеканалом «Известия».

По словам пресс-секретаря президента, у иранской стороны есть действующее приглашение.

9 июля избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил готовность подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой.

Ранее, 8 июля, Путин созвонился с Пезешкианом и поздравил его с избранием на президентский пост, пожелал ему удачи на новой должности.