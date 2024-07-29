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01:00, 29 июля 2024Мир

Путин проведет встречу с новым президентом Ирана

Песков: Путин готовится ко встрече с президентом Ирана Пезешкианом в октябре
СюжетСаммит БРИКС
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Office of the Iranian Supreme Le / Reuters

Президент России Владимир Путин готовится ко встрече с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с телеканалом «Известия».

По словам пресс-секретаря президента, у иранской стороны есть действующее приглашение.

9 июля избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил готовность подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой.

Ранее, 8 июля, Путин созвонился с Пезешкианом и поздравил его с избранием на президентский пост, пожелал ему удачи на новой должности.

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      Юлия Мискевич
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