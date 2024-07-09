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14:34, 9 июля 2024Мир

Иран захотел подписать договор о стратегическом партнерстве с Россией

Президент Ирана выразил готовность подписать договор о партнерстве с Россией
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил готовность подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой. Об этом сообщает IRNA.

«Документы соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готовы, и мы намерены их подписать на полях саммита БРИКС в Росси», — передает иранское агентство слова Пезешкиана.

8 июля Путин созвонился с Пезешкианом и поздравил своего иранского визави с избранием на президентский пост, пожелал ему удачи на новой должности.

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      Глеб Бажуткин
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