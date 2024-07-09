Иран захотел подписать договор о стратегическом партнерстве с Россией

Президент Ирана выразил готовность подписать договор о партнерстве с Россией

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил готовность подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой. Об этом сообщает IRNA.

«Документы соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готовы, и мы намерены их подписать на полях саммита БРИКС в Росси», — передает иранское агентство слова Пезешкиана.

8 июля Путин созвонился с Пезешкианом и поздравил своего иранского визави с избранием на президентский пост, пожелал ему удачи на новой должности.