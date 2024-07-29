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18:54, 29 июля 2024Путешествия

Пьяная россиянка устроила дебош в аэропорту, назвала полицейских тварями и попала на видео

«Авиаторщина»: россиянка устроила дебош в аэропорту Сургута и была задержана

В аэропорту Сургута пьяная россиянка устроила дебош из-за недопуска на рейс, назвала полицейских тварями и попала на видео. Кадры ее задержания публикует Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что пассажирка должна была вылететь в Махачкалу, однако представитель авиакомпании отказал ей в посадке из-за сильного опьянения. Тогда женщина оскорбила его, а позже направила свой гнев против вызванных на место правоохранителей.

На кадрах, снятых видеорегистратором одного из полицейских, видно, что дебоширка отказывалась подняться с места и проследовать в участок. Спустя некоторое время правоохранители заломили ей руки и вывели из зала ожидания вылетов.

В отношении нарушительницы порядка возбудили два административных дела. Кроме того, будет рассмотрена возможность возбуждения уголовного дела за оскорбление представителя власти.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош в самолете, оказался в другой стране и угодил в полицию. Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Бангладеш в Москву. Во время рейса пассажир начал материться и отказался следовать указаниям экипажа, а позже закурил сигарету.

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      Марк Успенский
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