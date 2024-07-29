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18:21, 29 июля 2024Экономика

Река в Подмосковье превратилась в мутный кипяток

Реку в Химках залило коричневым кипятком

Кадр: «Газета.Ru»

Реку и территорию у жилых домов в подмосковных Химках залило коричневым кипятоком. Об инциденте стало известно «Газете.Ru».

Очевидцы рассказали, что в реку не впервые что-то сливают. «Сейчас в реке видно плавающих уток, которые пока не превратились в суп. Пар от реки идет. Чуть выше по руслу по вони вокруг нашли прорыв канализации — тоже стекало в реку», — рассказала одна из местных жительниц.

В Минэнерго заявили, что причиной превращения реки Химка в мутный кипяток стала утечка на магистральном трубопроводе. Сейчас Мосэнерго работает над устранением поломки.

Ранее улицу в московском районе Чертаново затопило кипятком. Горячей водой полностью залило подъездную дорогу рядом с одним из жилых зданий.

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      Александра Качан
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