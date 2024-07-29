Известного блогера арестовали за оскорбительное видео

Полиция арестовала индийского блогера Рохана Кариаппу за видео о языке жестов

Известный индийский блогер Рохан Кариаппа, а также инфлюенсер Шааян Бхаттачарья были арестованы полицией в Бангалоре. Об этом пишетThe New Indian Express.

Уточняется, что причиной для ареста послужило опубликованное в соцсетях видео, в котором блогеры изобразили язык жестов в оскорбительном ключе. «Предположительно, в ролике сурдопереводчик делал неприличные жесты и использовал оскорбительную лексику», — говорится в публикации.

Индийская Национальная ассоциация глухих пожаловалась на видео блогеров в полицию Дели. Кроме того, о ролике сообщили в полицию Бангалора местные слабослышащие люди. После этого блогера арестовали.

Уточняется, что Кариаппа и Бхаттачарья на фоне скандала удалили видео и извинились за него.

Ранее сообщалось, что суд в Уганде приговорил TikTok-блогера Эдварда Авебву к шести годам тюремного заключения. Причиной стали оскорбительные видео про президента страны Йовери Мусевени.