Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:19, 29 июля 2024Интернет и СМИ

Известного блогера арестовали за оскорбительное видео

Полиция арестовала индийского блогера Рохана Кариаппу за видео о языке жестов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Известный индийский блогер Рохан Кариаппа, а также инфлюенсер Шааян Бхаттачарья были арестованы полицией в Бангалоре. Об этом пишетThe New Indian Express.

Уточняется, что причиной для ареста послужило опубликованное в соцсетях видео, в котором блогеры изобразили язык жестов в оскорбительном ключе. «Предположительно, в ролике сурдопереводчик делал неприличные жесты и использовал оскорбительную лексику», — говорится в публикации.

Индийская Национальная ассоциация глухих пожаловалась на видео блогеров в полицию Дели. Кроме того, о ролике сообщили в полицию Бангалора местные слабослышащие люди. После этого блогера арестовали.

Уточняется, что Кариаппа и Бхаттачарья на фоне скандала удалили видео и извинились за него.

Ранее сообщалось, что суд в Уганде приговорил TikTok-блогера Эдварда Авебву к шести годам тюремного заключения. Причиной стали оскорбительные видео про президента страны Йовери Мусевени.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В России захотели обязать мигрантов служить в армии два года. Им также могут повысить призывной возраст

      В российском зоопарке поселились медведи-молодожены

      49-летнего Тоби Магуайра сняли топлес на яхте с девушкой в бикини

      Путин наградил вдову писателя Солженицына медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

      Россиянин сдавал сапборды в аренду и попал под проверку из-за халатности клиентки

      Собака почуяла раковую опухоль не знающего о заболевании хозяина

      Раскрыто происхождение редкой частицы во Вселенной

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      Туристка искупалась топлес в фонтане в Европе и попала на видео

      Стало известно о продвижении российских войск в Часовом Яре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше