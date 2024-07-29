Россиян предупредили о фейковом приложении Т-Банка в AppStore

В Т-Банке предупредили о фейковом приложении «Т-Банк: ProjectFlow» в AppStore

Россиян предупредили о поддельном мобильном приложении Т-Банка в магазине приложений AppStore. Комментарий компании приводит ТАСС.

Как объяснили в банке, фейковое приложение называется «Т-Банк: ProjectFlow». При этом на странице программы в магазине отмечается, что эта версия официальная. «Это подделка, не рекомендуем его устанавливать. Мы на связи с представителями AppStore и работаем над тем, чтобы удалить фейковую программу», — отметили в банке.

Также представители Т-Банка напомнили, что установить их приложение можно только через чат поддержки или с помощью сотрудника компании.

Ранее россиян предупредили, что в AppStore появилось фейковое приложение Газпромбанка. Тем, кто скачал эту программу, порекомендовали удалить ее с устройства и поменять пароль для входа в мобильный банк.