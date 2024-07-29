Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:51, 29 июля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о фейковом приложении Т-Банка в AppStore

В Т-Банке предупредили о фейковом приложении «Т-Банк: ProjectFlow» в AppStore

Фото: Mike van den Bos / Unsplash

Россиян предупредили о поддельном мобильном приложении Т-Банка в магазине приложений AppStore. Комментарий компании приводит ТАСС.

Как объяснили в банке, фейковое приложение называется «Т-Банк: ProjectFlow». При этом на странице программы в магазине отмечается, что эта версия официальная. «Это подделка, не рекомендуем его устанавливать. Мы на связи с представителями AppStore и работаем над тем, чтобы удалить фейковую программу», — отметили в банке.

Также представители Т-Банка напомнили, что установить их приложение можно только через чат поддержки или с помощью сотрудника компании.

Ранее россиян предупредили, что в AppStore появилось фейковое приложение Газпромбанка. Тем, кто скачал эту программу, порекомендовали удалить ее с устройства и поменять пароль для входа в мобильный банк.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      Финская компания отказалась от российского газа

      В России найдены рыбы и тараканы возрастом 180 миллионов лет

      Раскрыта сумма ущерба по уголовному дела экс-замминистра обороны Булгакова

      Российский пассажирский самолет ушел на второй круг из-за птиц на взлетной полосе

      Назван лидер рынка смартфонов

      Глюкоза ответила желающему отобрать у нее имя Фадееву

      Считавшееся исчезнувшим животное обнаружили в российском регионе

      Военный эксперт объяснил вывод стратегических бомбардировщиков США с границы Украины

      Кардиолог рассказал о причинах опасного сгущения крови

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше