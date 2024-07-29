Россиян предупредили о штрафах на миллионы рублей за сувениры с пляжа

АТОР: штрафы за вывоз песка с пляжей Сардинии достигают 3 тысяч евро

Вывоз песка и других природных сувениров с пляжей некоторых курортов мира чреват штрафами, которые в некоторых случаях составляют миллионы рублей. Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Например, на Сардинии штрафы за перевозку песка, кварцевых камней и гальки даже в минимальных количествах достигает от 500 до 3 тысяч евро (от 47 до 282 тысяч рублей).

А на курорте Стинтино этого итальянского острова положить полотенце на песок можно только за 100 евро (9,4 тысячи). Это связано с тем, что драгоценный белый песок цепляется за ткань и уносится с пляжа. Так что полотенце на Стинтино можно стелить только на специальный коврик.

В некоторых местах планеты наказание за вывоз природных ресурсов еще строже. Так, вынос черного вулканического песка с гавайских пляжей Папаколеа и Пуналуу грозит штрафом в 100 тысяч долларов (8,7 миллиона рублей).

В Сингапуре китайский турист решил сфотографировать залив и нарвался на штраф около миллиона рублей. Причиной стало то, что он захотел сделать снимки с воздуха и запустил дрон.

