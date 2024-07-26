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19:45, 26 июля 2024Путешествия

Турист нарвался на штраф в миллион рублей из-за фотографии залива

Турист запустил дрон в Сингапуре и получил штраф в размере 12 тысяч долларов

Фото: Zairon / Wikimedia

Турист из Китая запустил дрон, чтобы сфотографировать залив Марина-Бей в Сингапуре, и нарвался на крупный штраф. Подробностями истории поделилось издание The Straits Times.

Уточняется, что 68-летний Чжун Чжэньшэн приехал с Сингапур с женой в конце июня. В первый же день отпуска он захотел сделать снимки местной достопримечательности с воздуха и отправился на плотину Marina Barrage. Дрон пролетел на высоте 148 метров над уровнем моря и запечатлел залив с разных ракурсов, всего получилось 38 фотографий.

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Как пишет источник, в тот же день Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) обнаружило дрон Чжэньшэна и вызвало полицию, поскольку плотина Marina Barrage в марте 2024 года была объявлена охраняемой территорией в соответствии с законом о воздушной навигации. В итоге спустя месяц суд постановил оштрафовать туриста на 12 тысяч долларов (около миллиона рублей).

В июне отдыхавший в ОАЭ россиянин стал фигурантом уголовного дела из-за подозрений в шпионаже. Мужчина снимал виды ночного города на телефон с крыши отеля, а потом в его сумке полиция нашла дрон.

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      Алина Черненко
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