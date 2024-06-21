Отдыхавшего в Дубае россиянина заподозрили в шпионаже

Отдыхавший в Дубае россиянин нарвался на уголовное дело из-за дрона в сумке

Отдыхавший в ОАЭ россиянин нарвался на уголовное дело из-за подозрений в шпионаже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, гражданин РФ вместе с другом из Белоруссии остановились в отеле Marina Diamond 6 в Дубае и в одну из ночей поднялись на крышу здания. Там они якобы с телефонов снимали ночной город и до утра наслаждались его красотой.

При этом в сумке у соотечественника был дрон, который он приобрел накануне в одном из местных торговых центров. Однако, как указал мужчина, он его не запускал.

Когда отдыхающие спустились с крыши, их задержал охранник гостиницы и вызвал правоохранителей. Сотрудники полиции приехали быстро, обыскали туристов и обнаружили в их вещах квадрокоптер.

«Следующие три дня потенциальные шпионы провели в камере, — говорится в сообщении. — На них завели уголовное дело за незаконный запуск беспилотника и отпустили под подписку о невыезде».

В настоящее время туристы остались без денег и жалуются, что не представляют, как выжить в Дубае.

Ранее россиянка отдохнула в Абу-Даби и описала поездку фразой «совсем уж уныло». Столица ОАЭ показалась девушке скучной.