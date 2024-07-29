Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 29 и 30 июля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Как стало известно, 29 и 30 июля в северо-западных, юго-западных районах Кубани и местами на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — отметили они. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее в Дагестане местные жители вытащили пятерых туристов из горящего автомобиля за минуты до взрыва. Путешественники ехали на минивэне по дороге Хаджалмахи — Леваши утром 28 июля и попали в сильную аварию. Машина загорелась, и ее двери заблокировались.