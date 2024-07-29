Россиянам назвали выдающие мошенников фразы

Депутат Немкин: фразы, вызывающие чувство паники — признак мошенничества

Фразы, вызывающие чувство паники и намекающие на срочность, являются признаком мошенничества. Об этом сообщил член комитета Государственной Думы по информационной политике, депутат Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

По его словам, мошенники вынуждают россиян быстро принимать решение без возможности его обдумать.

«Например, мошенники могут говорить: "Ваш счет будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию", или "На ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам"», — назвал Немкин фразы, говорящие о мошенничестве.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил, что мошенники могут создавать неотличимые от оригинала сайты или взламывать их.