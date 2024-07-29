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14:25, 29 июля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли самые выгодные направления для путешествий в сентябре

«Яндекс Путешествия»: из Москвы в сентябре дешевле всего слетать в Казань

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Из Москвы в сентябре будет дешевле всего слетать в Казань, Калининград и Минеральные Воды. Самые выгодные направления для путешествий осенью 2024 года раскрыли аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», их исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Так, добраться из столицы в Казань и обратно получится за 6,9 тысячи рублей, в Калининград — за 9,8 тысячи рублей, а в Минеральные Воды — за 11,9 тысячи рублей. Кроме того, в список самых бюджетных маршрутов по России вошли Махачкала (13 тысяч рублей), Горно-Алтайск (20,2 тысячи рублей), Иркутск (20,8 тысячи рублей), Сочи (21,1 тысячи рублей), Южно-Сахалинск (25 тысяч рублей), Владивосток (26,7 тысячи рублей) и Петропавловск-Камчатский (48,4 тысячи рублей).

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Среди зарубежных направлений самыми бюджетными для авиаперелетов из Москвы в обе стороны стали Ереван (20,3 тысячи рублей), Алматы (22,2 тысячи рублей, рейс с пересадкой), Баку (23,1 тысячи рублей), Ташкент (24,1 тысячи рублей), Стамбул (25,7 тысячи рублей, рейс с пересадкой), Анталья (29,9 тысячи рублей), Бишкек (31,4 тысячи рублей), Сеул (40,9 тысячи рублей, рейс с пересадкой), Пхукет (44,6 тысячи рублей, рейс с пересадкой) и Денпасар (62,5 тысячи рублей, рейс с пересадкой).

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали самые дешевые места для отдыха на море в августе. Список возглавила Анапа.

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      Марина Черняк
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