Россиянам стали чаще одобрять кредиты

«Сравни.ру»: российские банки одобряют каждую третью заявку на кредит

Банки в первом полугодии 2024 года стали чаще одобрять россиянам кредиты, утверждая каждую третью заявку. Об этом со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса «Сравни.ру» сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в аналогичный период прошлого года положительный ответ на соответствующие запросы давался только в 21 проценте случаев. Размер средней запрашиваемой суммы, напротив, уменьшился на 13 процентов, до 430 тысяч рублей, что и могло повлиять на динамику одобрений заявок, говорится в материалах.

Самих заявок на получение кредита за первые шесть месяцев было подано в РФ на 27 процентов больше, чем в те же сроки в 2023-м. Чаще всего кредит хотели получить жители Москвы, в среднем запрашивавшие 534 тысячи рублей.

О росте объемов кредитования россиян говорят и в Центробанке. Там заявили, что по итогам июня 2024 года суммарные объемы розничного кредитного портфеля российских банков увеличились на 2,7 процента в сравнении с маем. В регуляторе отметили, июньский прирост объемов одобренных физлицам займов стал максимальным с сентября 2023 года.