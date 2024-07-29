Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:44, 29 июля 2024Экономика

Россиянам стали чаще одобрять кредиты

«Сравни.ру»: российские банки одобряют каждую третью заявку на кредит

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Банки в первом полугодии 2024 года стали чаще одобрять россиянам кредиты, утверждая каждую третью заявку. Об этом со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса «Сравни.ру» сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в аналогичный период прошлого года положительный ответ на соответствующие запросы давался только в 21 проценте случаев. Размер средней запрашиваемой суммы, напротив, уменьшился на 13 процентов, до 430 тысяч рублей, что и могло повлиять на динамику одобрений заявок, говорится в материалах.

Самих заявок на получение кредита за первые шесть месяцев было подано в РФ на 27 процентов больше, чем в те же сроки в 2023-м. Чаще всего кредит хотели получить жители Москвы, в среднем запрашивавшие 534 тысячи рублей.

О росте объемов кредитования россиян говорят и в Центробанке. Там заявили, что по итогам июня 2024 года суммарные объемы розничного кредитного портфеля российских банков увеличились на 2,7 процента в сравнении с маем. В регуляторе отметили, июньский прирост объемов одобренных физлицам займов стал максимальным с сентября 2023 года.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о перехвате почти 40 дронов ВСУ над пятью регионами России

      Появились подробности о найденных без признаков жизни в Петербурге трех сестрах

      Мужчина в ярких плавках ворвался на женский заплыв Олимпиады-2024

      Россиянка заколола мужа за избиения табуретом и села на 9,5 года

      Россиянам стали чаще одобрять кредиты

      В России начнут блокировать ввезенные по серым схемам Zeekr

      Предсказана сумма ущерба в случае войны между Южной Кореей и КНДР

      США предостерегли Израиль от ударов по Бейруту

      На российской федеральной трассе Mercedes протаранил табун лошадей

      В Харькове произошли взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше