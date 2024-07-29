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02:29, 29 июля 2024Силовые структуры

Россиянин погиб из-за взрыва «неизвестного предмета»

СК: в Петербурге мужчина погиб из-за взрыва «неизвестного предмета»
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга мужчина погиб из-за взрыва «неизвестного предмета». О смерти россиянина сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по городу в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. В одном из дворов был найден мужчина без признаков жизни.

«Следствием установлено, что смерть мужчины наступила в результате взрыва неизвестного предмета, который имелся при себе у последнего», — сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

Телеканал РЕН ТВ уточнил, что причиной трагедии стала граната РГД-5.

Ранее в Санкт-Петербурге три сестры умерли при странных обстоятельствах, их тела лежали в квартире две недели. Умерших нашел старший брат, который приехал пригласить женщин на день рождения дочери.

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      Евгений Силаев
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