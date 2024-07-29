Россиянин погиб из-за взрыва «неизвестного предмета»

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга мужчина погиб из-за взрыва «неизвестного предмета». О смерти россиянина сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по городу в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. В одном из дворов был найден мужчина без признаков жизни.
«Следствием установлено, что смерть мужчины наступила в результате взрыва неизвестного предмета, который имелся при себе у последнего», — сообщили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка.
Телеканал РЕН ТВ уточнил, что причиной трагедии стала граната РГД-5.
Ранее в Санкт-Петербурге три сестры умерли при странных обстоятельствах, их тела лежали в квартире две недели. Умерших нашел старший брат, который приехал пригласить женщин на день рождения дочери.