В России мужчина утянул на дно родственников после падения с гидроцикла и попал на видео

Под Анапой мужчина утянул на дно двух родственников после падения с гидроцикла

Под Анапой в Краснодарском крае мужчина утянул на дно двух родственников после падения с гидроцикла. Случившееся сняли на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как после маневра гидроцикл, на котором сидят трое без спасательных жилетов, резко поворачивает, из-за чего все падают в воду. Впоследствии из воды выныривают все трое, однако один из них барахтается и пропадает из зоны видимости. Видеозапись заканчивается тем, что под водой оказываются два человека.

По информации канала, все три человека оказались на дне, так как один из них не умел плавать. Он утянул вниз двух родственников, которые пытались его спасти, на глазах у семьи — в этот момент дети и женщины, по словам очевидцев, отдыхали на берегу.

На гидроциклах, предварительно, катались два брата 31 года и 36 лет, а также их 20-летний племянник, который не умел плавать. Самый младший из них был гражданином Грузии.

Ранее под Уфой мужчина задел головой трос во время езды на гидроцикле по реке, вылетел из него и попал на видео. Все произошло на реке Дема в населенном пункте Юматово в Уфимском районе.