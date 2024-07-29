Россиянка заколола мужа за избиения табуретом и села на 9,5 года

Под Тюменью женщину осудили на 9,5 года за убийство мужа в ответ на избиения

Ялуторовский районный суд в Тюменской области приговорил местную жительницу к 9,5 годам колонии общего режима за расправу над мужем, избившем ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Следствие и суд установили, что ночью 5 апреля супруги устроили застолье со спиртным, во время которого между ними произошла ссора. Супруг стал избивать женщину руками и табуретом, на что та схватила нож со стола и стала им наносить удары мужу. Всего она ударила его не менее 20 раз. Спасти мужчину не удалось.

Россиянка признала вину. Она рассказала, что взяла нож в ответ на побои, а как наносила удары уже не помнит. Подсудимую охарактеризовали отрицательно, она неоднократно была замечена в злоупотреблении алкоголем. Сообщается, что в состоянии опьянения женщина становится агрессивной. Ранее она уже была судима.

Ранее сообщалось, что В Москве сожитель расправился с женщиной, чье заявление о насилии не приняли в полиции.