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21:04, 29 июля 2024Моя страна

Российские ученые нашли новый способ прогнозировать развитие рака щитовидной железы

Ученые ЮУГМУ решили применять ИИ для прогноза развития рака щитовидной железы

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Ученые Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) нашли новый способ прогнозировать развитие рака щитовидной железы. Об этом сообщает URA.RU.

Онколог, доцент кафедры общей хирургии вуза Сергей Лукьянов рассказал, что новая методика применяется с помощью нейросетей. Так, в ходе исследования выяснилось, что искусственный интеллект (ИИ) сформировал прогнозы для 100 пациентов, однако их точность составила лишь 50 процентов. Такой результат обусловлен тем, что часть этих пациентов успели вовремя прооперировать.

«Часто решением проблемы выступают генетические исследования. Однако в этом случае надо учитывать сотни и даже тысячи влияющих факторов. Человек этого сделать не в состоянии, а нейросеть обучиться может», — объяснил Лукьянов и уточнил, что систему для прогноза разработали российские программисты ЮУГМУ и Новосибирского государственного университета.

В настоящий момент, по словам врача, методика пока не готова к внедрению в медицинскую практику, поскольку требует дополнительных проверок и находится на стадии утверждения.

Ранее сообщалось, что ученые из Томска выявили ген предрасположенности к метастазам рака легкого.

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      Мария Винар
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