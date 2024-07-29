Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:31, 29 июля 2024Силовые структуры

Российскому полицейскому ужесточили приговор за взятку и заменили штраф на реальный срок

В Екатеринбурге суд заменил полицейскому штраф на 7,5 года колонии за взятку

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Свердловский областной суд ужесточил приговор сотруднику полиции по уголовному делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Суд рассмотрел апелляцию на решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга и заменил штраф в размере 2 миллионов рублей на семь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 миллиона рублей. Силовика также лишили звания «подполковник юстиции». Его признали виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, в 2020 году осужденный взял 200 тысяч рублей за возбуждение уголовного дела о хищении 12 миллионов рублей из сейфа подозреваемого по одному из дел. Ранее силовики отказывались заводить дело по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра лесного комплекса региона, который получил взятку в размере 3,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это важно для российских интересов». Мадуро победил на выборах. Грозит ли Венесуэле военный переворот?

      Украинский турист на пляже Европы испугался роя ос, прыгнул в воду и не выжил

      В Башкирии спасли брошенного посреди затопленного села пса

      Уехавший в США внук Пугачевой вернулся в Россию

      Валуев объяснил низкие результаты россиян на Олимпиаде в Париже. У них пока нет ни одной медали

      Блогер Хованский записал оду скуфам и облысел ради нее

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Страны ЕС поставили Украине новую партию танков Leopard

      Российскому полицейскому ужесточили приговор за взятку и заменили штраф на реальный срок

      Психиатр раскрыл первые признаки деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше