Российскому полицейскому ужесточили приговор за взятку и заменили штраф на реальный срок

В Екатеринбурге суд заменил полицейскому штраф на 7,5 года колонии за взятку

Свердловский областной суд ужесточил приговор сотруднику полиции по уголовному делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Суд рассмотрел апелляцию на решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга и заменил штраф в размере 2 миллионов рублей на семь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 миллиона рублей. Силовика также лишили звания «подполковник юстиции». Его признали виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, в 2020 году осужденный взял 200 тысяч рублей за возбуждение уголовного дела о хищении 12 миллионов рублей из сейфа подозреваемого по одному из дел. Ранее силовики отказывались заводить дело по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра лесного комплекса региона, который получил взятку в размере 3,5 миллиона рублей.