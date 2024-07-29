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00:12, 29 июля 2024Наука и техника

Обнаружен препарат для лечения рассеянного склероза

Scientific Reports: блокаторы Cx43 смягчили симптомы рассеянного склероза

Фото: CDC / Unsplash

Ученые Университета Кюсю в Японии обнаружили потенциальную терапевтическую цель для лечения рассеянного склероза на поздней стадии. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

С помощью экспериментальной мышиной модели рассеянного склероза и культур астроглии была изучена роль коннексина 43 (Cx43) — белка, участвующего в клеточной коммуникации и работе сердца. Цель заключалась в определении, может ли воздействие специфических препаратов-блокаторов на этот белок смягчить симптомы рассеянного склероза.

Рассеянный склероз (РС) представляет собой нейродегенеративное заболевание, поражающее около трех миллионов человек по всему миру. Патологический процесс выражается в атаке иммунной системы человека на миелиновую оболочку нервных волокон, что затрудняет передачу сигналов между нейронами.

Исследователи использовали препарат INI-0602, который блокирует межклеточные каналы, образованные белком Cx43. Высокие дозы препарата способствовали значительному снижению симптомов у подопытных мышей, включая уменьшение демиелинизации и инфильтрации иммунных клеток в нервную систему.

INI-0602 также снижал уровень провоспалительных цитокинов и увеличивал уровень противовоспалительных цитокинов в спинномозговой жидкости. Препарат модулировал работу кальциевой сигнальной системы в клетках астроглии, что ограничило их способность способствовать воспалению.

Воздействие на Cx43-каналы с помощью блокаторов может стать новой терапевтической стратегией для хронического РС и способствовать разработке новых методов лечения. Подобный подход можно применять к другим нейродегенеративным заболеваниям, таким как боковой амиотрофический склероз.

Исследовательская группа планирует провести клинические испытания для оценки безопасности и эффективности INI-0602 у пациентов с РС. Также будут продолжены исследования молекулярных механизмов, задействующих Cx43, в контексте нейровоспаления и демиелинизации.

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      Александр Еникеев
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