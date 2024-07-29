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16:22, 29 июля 2024Ценности

Селена Гомес ответила на слухи о пластике

Певица Селена Гомес заявила, что прибегала только к ботоксу

Фото: IMAGO / Valentina Claret / Globallookpress.com

Американская певица и актриса Селена Гомес ответила на слухи о пластике. На ее комментарий в соцсетях обратило внимание издание Page Six.

Помощница пластического хирурга Марисса Баррионуэво опубликовала в 2023 году на платформе TikTok видео, в котором объяснила последние изменения во внешности знаменитости. Гомес, в свою очередь, решила отреагировать на предположения специалистки и заявила, что она прибегала только к инъекционным процедурам.

«У меня есть ботокс. Вот и все. Оставьте меня в покое», — заявила звезда.

В апреле Гомес высказалась о современных стандартах красоты. Певица призналась, что ей грустно за поколение молодых девушек, использующих фильтры для своих снимков.

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      Мария Винар
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