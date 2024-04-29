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12:33, 29 апреля 2024Ценности

Селена Гомес высказалась о стандартах красоты словами «это пустая трата времени»

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская певица и актриса Селена Гомес описала свою внешность фразой «потратила годы и утомилась». Ее слова приводит Daily Mail.

31-летняя знаменитость посетила саммит TIME100 в черном платье-футляре на широких бретелях и босоножках на высоком каблуке. По словам знаменитости, в мире красоты существуют нереалистичные идеалы, которые навязывают обществу использование фильтров. «Я чувствовала, что все эти стандарты неестественны, и мне немного грустно за мое поколение», — призналась она.

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При этом Гомес заявила, что не умеет делать макияж, и она потратила несколько лет, чтобы соответствовать общепринятым стандартам, однако это оказалось бесполезно. «Я не верю в необходимость выглядеть определенным образом. Я потратила годы, пытаясь сделать это, и меня это утомило. Пустая трата времени», — заключила она.

В феврале Селену Гомес в сети сравнили с пенсионеркой из-за наряда на новых фото. Знаменитость появилась на презентации румян собственного косметического бренда Rare Beauty в Нью-Йорке.

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      Екатерина Ештокина
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