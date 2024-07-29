СК закончил расследование дела о покушении на Симоньян по заданию СБУ

СКР завершил расследование дела о покушении на Симоньян по заданию СБУ

Расследование уголовного дела о покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян завершено, сообщает «Коммерсантъ».

Участникам террористической экстремистской группировки «Параграф-88» уже предъявлены обвинения в окончательной редакции. По данным источника, по делу проходят более десяти человек. Им вменяются нападения на иностранцев и подготовку покушения на Симоньян по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Сообщается, что часть из фигурантов уголовного дела признала вину в нападениях, но они отрицают покушение на российского главреда RT.

Вскоре обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами своих дел. В них могут оказаться более 100 томов.

По версии Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР), молодые люди с помощью подруги заманивали в безлюдные места уроженцев Средней Азии и избивали их. Свои действия юноши снимали на видео, которые потом выкладывали в интернет. Заметив ролики в сети, представители СБУ вышли весной 2023 года на молодых людей и предложили им 1,5 миллиона рублей за слежку за Симоньян и покушение на нее. Переговоры отслеживали российские силовики, они задержали юношей, когда те пришли за авансом и автоматом в назначенное место.

В июле ФСБ заявила, что предотвратила покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Утверждалось, что расправиться с журналистками намеревались члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ.