Сотни домов подтопило в российском регионе

Более 900 строений подтопило в Челябинской области

Более 900 строений подтоплены в Челябинской области. Об этом сообщала пресс-служба регионального Главного управления МЧС, передает Интерфакс.

Всего в российском регионе подтопило 325 жилых домов, 600 садовых домов и 1063 участка. По словам губернатора области Алексея Текслера, с понедельника собственникам начнут выдавать первые выплаты, а затем начнется оценка ущерба.

В выходные из-за непогоды режим ЧС муниципального характера ввели в Карабаше, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском районах и Коркино. В Саткинском районе объявлен режим повышенной готовности. Текслер рассказал, что в поселке Пионерский Еманжелинского муниципалитета уровень воды снижается, однако ситуация остается тяжелой. «Идет до сих пор перелив, и дальше вода уходит в сторону поселка Рабочий», — заявил он.

Ранее сообщалось, что около 80 человек было эвакуировано из-за наводнения в Челябинской области в селе Еманжелинка. Среди них оказалось семеро детей.