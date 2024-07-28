Около 80 человек эвакуировали из-за паводка в Челябинской области

МЧС: около 80 человек эвакуировали из-за паводка в селе Еманжелинка

Около 80 человек эвакуировали из-за паводка в Челябинской области в селе Еманжелинка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Порядка 80 человек, в том числе 7 детей, было эвакуировано из села Еманжелинка и из города Еманжелинск, расположенного рядом с ним», — сообщил источник.

Ранее в июле при прорыве дамбы под Челябинском на 300 метров унесло деревянный дом с женщиной и детьми внутри. По словам местных жителей, в упомянутой области вода подступала моментально.

«Это как Ноев ковчег получился. Если бы они вышли и попали в поток воды, для меня были бы совсем другие последствия. Дом потом к лесу прибило», — рассказал глава семейства по имени Сергей.