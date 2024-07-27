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12:47, 27 июля 2024Россия

Деревянный дом с женщиной и детьми унесло при прорыве дамбы под Челябинском

РЕН ТВ: при прорыве дамбы под Челябинском унесло дом с женщиной и детьми

Кадр: РЕН ТВ

При прорыве дамбы под Челябинском на 300 метров унесло деревянный дом с женщиной и детьми внутри. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал глава семейства Сергей.

«Он просто взял и уплыл на 300 метров. В нем находились жена и двое детей малолетних. Ну я им сказал, чтобы они не выходили из него. Это как Ноев ковчег получился. Если бы они вышли и попали в поток воды, для меня были бы совсем другие последствия. Дом потом к лесу прибило», — прокомментировал мужчина.

Еще одна местная жительница рассказала, что вода подступала моментально. Она увидела поток и закричала в окно, чтобы все спасались. Женщина успела забраться на крышу. «Смотрю, и все поплыло. Машины, трактора, бык, корова — все плывут», — рассказала жительница поселка Киолим.

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Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище произошел 26 июля. Поселок, а также участок автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым оказались подтопленными. 27 июля МЧС сообщило, что вода вернулась в русло реки.

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      Вера Владзиевская
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