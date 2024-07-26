Названы первые последствия прорыва дамбы под Челябинском

Один населенный пункт подтоплен после прорыва дамбы под Челябинском

Один населенный пункт подтоплен, эвакуируются еще три после прорыва дамбы под Челябинском. О первых последствиях происшествия рассказали в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО), передает ТАСС.

«Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке. Принято решение о превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Карабашском округе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Дамбу на Киалимском водохранилище прорвало вечером 26 июля. Ширина прорыва составила 100 метров. По предварительной информации. пострадавших нет.