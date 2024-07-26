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21:21, 26 июля 2024Экономика

В российском округе ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Режим ЧС ввели в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы

Кадр: Прокуратура Челябинской области / «Российская газета»

Режим чрезвычайной ситуации (ЧC) ввели в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Мне сообщили, что ввели режим ЧС», — сообщили в правительстве в ответ на вопрос о введении в округе режима ЧС.

Ранее последствия прорыва дамбы на Киалимском водохранилище попали на видео. На снятых очевидцами кадрах видно, что после разрушения плотины вода достигла домов россиян.

В Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. «Жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовано быть готовыми к эвакуации. Собрать вещи первой необходимости и документы», — призвали в администрации региона.

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      Марина Совина
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