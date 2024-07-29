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18:19, 29 июля 2024Мир

США выделили Украине новый пакет военной помощи

Белый дом: США выделили Украине новый пакет военной помощи в 200 млн долларов

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

США выделили Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в 200 миллионов долларов. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

По словам Кирби, в рамках нового пакета американской помощи Киев получит «перехватчики для средств противовоздушной обороны, боеприпасы для [ракетных систем залпового огня] HIMARS, артиллерийские снаряды», а также боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов.

Представитель Белого дома добавил, что стоимость пакета военной помощи составит «до 200 миллионов долларов».

Ранее издание Financial Times сообщило, что администрация президента США Джо Байдена вряд ли успеет провести через Конгресс законопроект о новых пакетах военной помощи Украине, чтобы сенаторы смогли его одобрить до конца президентского срока действующего главы государства.

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