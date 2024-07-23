В США указали на провал попыток продвижения новых пакетов помощи Украине

FT сообщила, что Байден вряд ли успеет одобрить новую помощь Киеву

Администрация президента США Джо Байдена вряд ли успеет провести через Конгресс законопроект о новых пакетах военной помощи, чтобы сенаторы могли его одобрить до конца срока действующего главы Белого дома. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

По мнению приближенных к администрации Байдена, никакие усилия демократов не предотвратят возможные блокировки помощи Украине со стороны республиканцев у власти, как это было с 60,4 миллиарда долларов, которые удалось выделить лишь спустя полгода ожесточенных словесных баталий в Конгрессе США. «Нет никакого способа сделать отношения с Украиной "трампоустойчивыми"», — подытожил генеральный директор аналитического центра Center for a New American Security Ричард Фонтейн.

Ранее Джо Байден делегировал часть функций и полномочий в рамках применения закона о помощи Украине главам Минфина и Госдепартамента Джанет Йеллен и Энтони Блинкену.