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14:41, 23 июля 2024Мир

В США указали на провал попыток продвижения новых пакетов помощи Украине

FT сообщила, что Байден вряд ли успеет одобрить новую помощь Киеву

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена вряд ли успеет провести через Конгресс законопроект о новых пакетах военной помощи, чтобы сенаторы могли его одобрить до конца срока действующего главы Белого дома. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

По мнению приближенных к администрации Байдена, никакие усилия демократов не предотвратят возможные блокировки помощи Украине со стороны республиканцев у власти, как это было с 60,4 миллиарда долларов, которые удалось выделить лишь спустя полгода ожесточенных словесных баталий в Конгрессе США. «Нет никакого способа сделать отношения с Украиной "трампоустойчивыми"», — подытожил генеральный директор аналитического центра Center for a New American Security Ричард Фонтейн.

Ранее Джо Байден делегировал часть функций и полномочий в рамках применения закона о помощи Украине главам Минфина и Госдепартамента Джанет Йеллен и Энтони Блинкену.

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      Виктория Кондратьева
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