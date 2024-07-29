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13:29, 29 июля 2024Мир

США вывели стратегические бомбардировщики с украинской границы

США вывели стратегические бомбардировщики с авиабазы близ границы с Украиной

Фото: U.S. Air Force / Reuters

США вывели свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress с румынской авиабазы Михаил Когэлничану близ границы с Украиной. Об этом со ссылкой на заявление Командования Военно-воздушных сил США в Европе сообщает «Интерфакс».

Как указали военные, 26 июля в период дислокации на авиабазе один из самолетов совершил вылет в район Персидского залива.

21 июля российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы над акваторией Баренцева моря парой бомбардировщиков B-52H Stratofortress.

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      Глеб Бажуткин
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