69-я параллель
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18:58, 29 июля 202469-я параллель

Стала известна стоимость путешествия к Северному полюсу на ледоколе из России

Бизнесмен Оглоблин рассказал о поездке на ледоколе к Северному полюсу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Поездка на ледоколе из России к Северному полюсу будет стоить 2 000 000 рублей. Такую стоимость назвал российский бизнесмен Александр Оглоблин, чьи слова приводит «Вокруг света».

В поездку он отправился с путешественником Федором Конюховым, а также с другими предпринимателями. Атомный ледокол вышел из мурманского порта, после чего в течение 11 дней путешественники добирались до Северного полюса. Там они провели полтора дня. На обратном пути одной из остановок оказался архипелаг Земля Франца-Иосифа.

«На обратном пути, когда земля показалась, появились две подводные лодки в районе Кольского полуострова. Они нас сначала удивили, потом капитан объявил, что этот район будет закрыт для гражданских судов, потому что через 24 часа объявляются военные учения», — вспомнил Оглоблин.

Ранее стало известно, что путешественник Алексей Зубов вышел в плавание на каяке из Северодвинска и 44 дня возвращался обратно. По его словам, за это время ему удалось проплыть на судне вокруг всего Белого моря.

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      Никита Абрамов
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