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19:51, 29 июля 2024Мир

Стали известны подробности боя ЧВК «Вагнер» в Мали

ЧВК «Вагнер» вступила в неравный многодневный бой с 1000 исламистов в Мали

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с военнослужащими армии Мали вступили в неравный многодневный бой с исламистами из «Координационного движения Азавад» и группировки «Аль-Каида в Сахеле» (запрещенная в РФ террористическая организация). Подробности боя раскрыл один из официальных каналов компании «Разгрузка Вагнера».

«В бою 13-й штурмовой отряд ЧВК "Вагнер" уничтожил до 50 радикалов и 6 единиц техники. Остатки боевиков не смогли противостоять "оркестрантам" и бежали с поля боя», — говорится в публикации.

Столкновение произошло 22 июля, после чего противостоящие вагнеровцам боевики перебросили подкрепление. «Их численность превышала более тысячи человек. Бойцы отряда продолжали сражаться, а радикалы не сбавляли темп атаки и пытались подавить "музыкантов" огромным количеством бойцов», — пишет «Разгрузка Вагнера».

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило свою причастность к нападению на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали.

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