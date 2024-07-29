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13:32, 29 июля 2024Россия

Стали известны подробности о созданном мигрантами «шариатском патруле» в Подмосковье

«Царьград»: «шариатский патруль» в Подмосковье организовали дети мигрантов

Кадр: страница «Телеканал Царьград» во «ВКонтакте»

«Шариатский патруль» в Подмосковье организовали дети мигрантов. Подробности о созданной группировке стали известны из публикации «Царьграда».

По данным издания, за длиной платьев и брюк, цветом волос и другими аспектами внешнего вида прохожих в Мытищах, которые противоречат исламским законам, следят именно подростки — дети мигрантов из Таджикистана. «Царьград» утверждает, что деятельность «шариатского патруля» подростки широко освещают в социальных сетях.

То, что члены группировки публикуют в соцсетях результаты своей деятельности, подтверждает также издание «Главный региональный». «Когда братья рядом, мы и в аду наведем порядок, мы этот мир раком поставим», - цитирует издание один из таких постов, опубликованных якобы главарем банды.

В социальных сетях также распространилось видео с извинениями якобы главаря «шариатского патруля», который заявил, что уважает народ России и всех, кто следует «простым русским понятиям», а нападение связано с оскорблением матери. Вместе с тем жители жаловались не на одно нападение, а на целую серию нарушений порядка — мигранты, с их слов, сломали несколько самокатов и останавливали на улицах девушек в коротких юбках.

Ранее сообщалось, что после массовых жалоб местных жителей на «шариатский патруль» в их районе возбудили уголовное дело.

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      Елена Торубарова
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