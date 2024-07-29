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13:47, 29 июля 2024Россия

Стало известно о состоянии водителя грузовика после столкновения с поездом под Волгоградом

Водителя КАМАЗа после столкновения с поездом под Волгоградом госпитализировали

Кадр: Telegram-канал Mash

Водителя КАМАЗа после столкновения с поездом под Волгоградом госпитализировали, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Около 12:40 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобиля КАМАЗ и пассажирского состава сообщением Казань — Адлер на железнодорожном переезде возле хутора Котельников. Водитель грузовика госпитализирован (...) Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила Волк.

По данным Telegram-канала Shot, у грузовика оторвало кабину. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как сообщил Mash, кабину самосвала нашли в 15 метрах от места аварии, а рядом лежал водитель.

Ранее сообщалось, что водитель КАМАЗа пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельников. В результате с рельсов сошли восемь вагонов. Всего при крушении поезда пострадали около 100 человек.

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      Елена Торубарова
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