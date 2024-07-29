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13:27, 29 июля 2024Россия

Около 100 человек пострадали при крушении поезда в российском регионе

«112»: около 100 человек пострадали при крушении поезда в Волгоградской области

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

При крушении поезда в Волгоградской области пострадали около 100 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Такие же цифры назвал Telegram-канал Baza. По их данным, среди пострадавших есть дети.

О столкновении пассажирского поезда с КАМАЗом стало известно 29 июля. Известно, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельниково. В результате, по разным данным с рельсов сошли семь-восемь вагонов.

Позднее появилось видео с места крушения. На кадрах видны сошедшие с путей вагоны, а также стоящие рядом люди.

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      Никита Абрамов
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