Около 100 человек пострадали при крушении поезда в российском регионе

«112»: около 100 человек пострадали при крушении поезда в Волгоградской области

При крушении поезда в Волгоградской области пострадали около 100 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Такие же цифры назвал Telegram-канал Baza. По их данным, среди пострадавших есть дети.

О столкновении пассажирского поезда с КАМАЗом стало известно 29 июля. Известно, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельниково. В результате, по разным данным с рельсов сошли семь-восемь вагонов.

Позднее появилось видео с места крушения. На кадрах видны сошедшие с путей вагоны, а также стоящие рядом люди.