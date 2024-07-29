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13:24, 29 июля 2024Россия

Появилось видео с места схода пассажирского поезда с путей в российском регионе

Опубликовано видео с места схода пассажирского поезда с путей под Волгоградом

В Волгоградской области пассажирский поезд сошел с железнодорожных путей. Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно несколько опрокинутых вагонов, лежащих около путей. Недалеко от потерпевшего крушение поезда столпились люди.

О столкновении пассажирского поезда с КАМАЗом стало известно 29 июля. Известно, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельниково. В результате, по разным данным, с рельсов сошли семь-восемь вагонов.

Отмечается, что в поезде КазаньАдлер находились 800 пассажиров.

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      Никита Абрамов
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