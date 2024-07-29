Турист получил ножевое ранение в живот на курорте Европы

Daily Mail: на Тенерифе турист получил ножевое ранение и попал в реанимацию

Британский турист попал в реанимацию после нападения на Тенерифе, Испания. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Рано утром 28 июля 22-летний путешественник получил ножевое ранение в живот на улице курорта Европы. Сначала ему оказали первую помощь на месте, а затем отправили в больницу. Сейчас врачи борются за жизнь британца.

Не уточняется, что стало причиной нападения и задержали ли правоохранители подозреваемого. Национальная полиция Тенерифе проводит расследование инцидента.

Во Вьетнаме десятки туристов попали в больницу с подозрением на отравление. Гости одного из отелей пожаловались на рвоту и диарею.