Турист получил ножевое ранение в живот на курорте Европы

Британский турист попал в реанимацию после нападения на Тенерифе, Испания. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Рано утром 28 июля 22-летний путешественник получил ножевое ранение в живот на улице курорта Европы. Сначала ему оказали первую помощь на месте, а затем отправили в больницу. Сейчас врачи борются за жизнь британца.
Не уточняется, что стало причиной нападения и задержали ли правоохранители подозреваемого. Национальная полиция Тенерифе проводит расследование инцидента.
Во Вьетнаме десятки туристов попали в больницу с подозрением на отравление. Гости одного из отелей пожаловались на рвоту и диарею.